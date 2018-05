Punases tornis näeb ajaloolisi relvi

Pärnu vanimas säilinud ordulinnuse kaitsetornis on suvel avatud näitus ajaloolistest relvadest ja raudrüüdest. Väljapanek on nime saanud sellest, et kollektsiooni paljud esemed on kuulunud kuninglikele peredele või nende ihukaitsjatele. Punase torni kahel korrusel eksponeeritakse üle 70 originaaleseme aastatest 750–1800. Igal esemel on unikaalne lugu ja sümboliseerib ajastule iseloomulikku disaini.