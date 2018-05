Sõnajalad süüdistavad riigifirmat varjatult konkurendi eelistamises

“Olukorras, kus Eesti Energiale võimaldatakse rajada Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks alajaam, enne kui on selgunud, kes ja millistel tingimustel omandab Tootsi tuulepargi kinnistu, luuakse Eesti Energiale lisaeelis teiste Tootsi tuulepargi rajamisest huvitatud isikute ees,” ütles Eesti Elektrit esindav Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

Eesti Elekter esitas Tallinna halduskohtule kaebuse RMK ebaseadusliku tegevuse kohta. RMK andis hiljuti Tootsi tuulepargi ainukese alajaama territooriumi Eesti Energia alltöövõtjale AS Eleringile liitumispunkti väljaehitamiseks, tehes sellega Eesti Energia konkurentidele Tootsi tuulepargi rajamise võimatuks.

Eesti Energia pressiesindaja Kaarel Kuusk ütles, et ettevõttele ei kuulu Tootsi tuulepargi alajaama alune maa. “Elering on avaliku teenuse pakkuja ja kõigil huvitatud isikutel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping ning ühendada oma tuulepark sellesse alajaama, kui see vajalik peaks olema,” selgitas Kuusk.

​“Tootsi tuulepargi teemaplaneering näeb ette, et planeeringualale ehitatakse ainult üks alajaam. Kui Tootsi tuulepargi arendajaks osutub kaebaja või mis tahes teine AS Eesti Energiaga mitteseotud isik, siis alajaama kinnistule ei ole Tootsi tuulepargi omandajal võimalik alajaama rajada,” ütles aga Holsmer.

Sõnajalgade ettevõte soovis aga Kuuse sõnutsi ühendada Tootsi tuulepargi rajamise korral tuulepark hoopis mujal. “Eesti Elekter on varasemates dokumentides avaldanud soovi, juhul kui nemad peaksid Tootsi tuulepargi rajama, liita tuulepark hoopis Sindi alajaamas, mis asub ligikaudu 25 kilomeetri kaugusel Tootsi tuulepargist,” rääkis Kuusk.

Eesti Energia ja Eleringi liitumisleping ei sea Kuuse jutu järgi Eesti Energit eelispositsiooni ülejäänud arendajate ees. Ka teistel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping, et rajatavasse alajaama Tootsi tuulepark liita.

“Riigile kuuluv kinnisasi on avalik ressurss ja kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse,” märkis Holsmer.

Plaanitav Tootsi tuulepark. FOTO: Graafika: PM

Kuuse ütlust mööda on Eesti Energia strateegiline eesmärk on kasvatada lähiaastatel taastuvenergia tootmist märkimisväärselt, kuid konkurentide vaidlustused on nende katsed pidurdada Baltikumi suurima tuulepargi rajamist, et vältida nende endi taastuvenergia toetuse vähenemist. “Peamine kaotaja on praegu aga Eesti taastuvenergia, sest tegelikult takistatakse uute taastuvenergia võimsuste rajamist ja seeläbi Eestis toodetava taastuvenergia osa kasvatamist,” märkis Kuusk.

Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Eesti Elekter tühistada RMK käskkiri, millega otsustati Tootsi tuulepargi alajaama kinnistu kasutusõigus anda Eleringile lähtuvalt Eleringi taotlusest ehitada alajaama kinnistule oma alajaam. Samuti on vaidlustatud käskkirja alusel sõlmitud leping.

Kõnealust alajaama ehitatakse Eesti Energiaga sõlmitud liitumislepingu alusel, et võimaldada Eesti Energiale Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumine. Eesti Energia on avalikult teatanud, et liitumispunkt ehitatakse välja nende tellimusel ja nad soovivad projektiga kiirelt edasi minna, mahtumaks olemasolevasse toetussüsteemi.