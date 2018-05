Kalev Vilgats: Asfaltimise aeg

Asfaltimise aeg on kätte jõudnud Pärnuski. Seda tõendasid e-sõnumid, mis lõppeval nädalal magistraadist ajakirjanike postkasti pudenesid. Kus asfalditi tänavalõike ja kus käis pindamine, sest mis salata: soe aeg on teetöödeks parim. Ehkki tundub, et tehnoloogiad on nii palju arenenud, et isegi see asfalt, mis hilissügisel toimetuse kõrval maha pandi, on veel hea küllalt. Seega on asfaldiperiood märkamatult suvekuudest pikemaks veninud.