Rattur sõitis lapsest üle ja põgenes

Pärnu politseijaoskonna välijuht Ivo Haav ütles, et tõepoolest, kella 21.54 ajal helistati uuesti häirekeskusesse ja paluti peale kiirabi politseilgi kohale sõita. “Kõne võttis vastu häirekeskuse päästekorraldaja, kuid mis põhjustel see info ei jõudnud politsei korrapidajani, ma kahjuks öelda ei oska,” lausus Haav. Asja uuritakse. Haav lisas, et on äärmiselt kahetsusväärne ja taunitav, et lapsele otsa sõitnud jalgrattur ei veendunud, kas lapsega on kõik korras, ega pakkunud talle abi, vaid lahkus õnnetuspaigalt.