Pärnu abipolitseinikud näitasid teadmisi ja võitsid kutsemeistrivõistlused

Võistluste korraldaja, Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin rääkis, et võistluste üks eesmärke on täiendada abipolitseinike teadmisi. „Abipolitseinike roll turvalisuse loomisel on kindlasti oluline ja see võistlus aitab väärtustada nende panust. Mul on hea meel, et kõik võistkonnad olid väga tublid ja näitasid väga professionaalseid oskusi eri olukordade lahendamisel,“ kõneles Korzin.