Päästeamet kutsub üles veega seotud ohte märkama

Tihti arvavad inimesed, et enamasti uputakse ujudes. Päästeameti ennetustöö osakonna eksperdi Mikko Virkala ütlust mööda näitab päästeameti statistika, et viimastel aastatel on koguni pool uppumistest olnud hoopis kukkumise tagajärg ja need on juhtunud kodus.