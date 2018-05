Näitusel väljas olev raudrüü. FOTO: Erakogu

Mitu kollektsiooni eset on kuulunud kuninglikele perekondadele või nende ihukaitsjatele. Punase torni kahel korrusel eksponeeritakse üle 70 originaaleseme perioodist 750–1800. Igal esemel on unikaalne lugu ja need sümboliseerivad oma ajastule iseloomulikku disaini.

Torni esimesel korrusel on väljas idamaised Pärsia, India ja Jaapani relvad, uudistada on võimalik samuraide lahinguvarustust, riietust ja relvi. Teine korrus on Euroopa ajaloo päralt, andes ülevaate relvadest ja raudrüüdest varakeskajast 1800. aastate alguseni.

Kollektsiooni omaniku Peter Mustoneni arvamust mööda sobib keskaegne kaitsetorn ajaloonäituse korraldamiseks suurepäraselt ja tänu koostööle Pärnu muuseumiga on hea meel tõdeda, et unustusse jäänud väärikas hoone on jälle külastajatele avatud.

Uus-Pärnu linnakindlustuste laiendamisel umbes 15. sajandi esimesel poolel linnamüüri kagunurka rajatud vangitorni nimetus tulenes ilmselt selle punastest tellistest voodrist, müürid on laotud maakividest.

Tänapäeval on Pärnu Punane torn ainuke Eestis säilinud keskaegne tellistest kaitseehitis.