Graafik: Estonia toob raele raha, linnasaun kulutab

Täpsemalt jäi spaahotell plussi 559 000 euroga, millest linn saab umbes pool dividendidena välja võtta. Eelmiste aastatega kogunenud jaotamata kasumit ehk reservi on ettevõttel üle kahe miljoni euro. Aljas usub, et 2015. aastal tehtud ulatuslik renoveerimistöö on hakanud ennast ära tasuma ja linnavalitsus võib arvestada dividendidega edaspidigi. Ta tõdes, et nüüd tuleb vaid karmis konkurentsis uusi kliente leida.