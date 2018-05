Maadlusklubi Leo treener: Võimalikult palju tuleb välismaal võistelda

Treeneri hinnangul ollakse jõudnud selleni, et Eestis ei jagu enam treeningupartnereid, seepärast tuleb võimalikult palju välismaal võistelda. „Ühest küljest on meie maadlejad muidugi kõvad tegijad. Teisalt, kui eri kaalukategooriates on kuni 12 head vastast ja tead igaühe liigutusi ja võtteid, enam ei arene. Väljaspool Eestit tuleb kohtuda uute vastaste ja võtetega, see annab väga vajalikke kogemusi. Igal pool esineb erinevusi vastavalt sellele, kuidas treener harjutustele läheneb,“ selgitas Paulberg.

Kevadel toimus Euroopa suurim noorte maadlusturniir Tallinn Open, kus osales paar tuhat maadlejat, Ameerika mandriltki. Pärast võistlust korraldati treeninglaager. Paulberg rääkis, et osa treeninguid juhendasid Ameerika treenerid ja poisid said jälle midagi uut juurde. „Näiteks, kui meil öeldakse, et pärast paari–kolme punkti kättesaamist tuleks hakata hoidma ja passima, siis Ameerikas on risti vastupidi. Et saaks just rohkem punkte. Nii on vaatajalgi huvitavam. Siis ei tammuta enam mati peal, vaid sooritatakse võtteid. Et maadlust teha vaatemängulisemaks, ongi vaja rohkem punkte koguda,“ selgitas suurte kogemustega treener.