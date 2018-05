Linnaelanikke pahandab teadmatus liiklusmuutusest

Nimelt on Suur-Kuke tänav kergliiklustee ehituse tõttu pea poole kilomeetri ulatuses liikluseks suletud. ­Koskimaa kodu ümber aias käivad aga just praegu ehitustööd, maja juures ­askeldavad töömehed kolmest firmast ja aeg-ajalt on vaja autoga ehitus­materjali tuua. Kui Koskimaa oleks teeremondist pikemalt ette teadnud, saanuks need tööd muule ajale kavandada. “Mingit teavet ei tulnud linnalt. Oleks pidanud tänava inimestele otse teatama,” leidis ta.