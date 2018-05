Galerii: kadetid võrdlevad kaheöisel vastupidavusretkel oskusi sisekaitseakadeemia direktori omadega

"Linnulennult on raja pikkus 45 kilomeetrit. Teekonna vältel tuleb osalejatel läbida 11 kontrollpunkti, kus tuleb lahendada ellujäämiseks vajalikke ja sisekaitseteemalisi ülesandeid. Retkele on registreerinud 13 võistkonda kokku 63 osavõtjaga," teatas Karuse.

Politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen, kes võistkonnaga rajale läheb, peab retke vajalikuks traditsiooniks, kus on võimalik ühendada siseturvalisuses olulisi väärtusi. "See on sündmus, mille käigus üheskoos lahendada ülesanded, kontrollida meeskonnatöö oskusi küllaltki ekstreemsetes tingimustes. Kui meeskond peab vastu 36 tundi, suureneb tõenäosus, et tööülesanded ei ole ületamatud," on Almosen kindel.