Pärnu linn pani enampakkumisele pea poole miljoni eest kinnisvara

Kesklinnas Kuninga 28 on enampakkumisele pandud kinnistu koos kolmekorruselise ärihoonega, mis on ühtlasi kultuurimälestis. 16. sajandil ehitatud hoonel on suur ajalooline ja arhitektuuriline väärtus: 1762–1939 asus seal näiteks J. Jacke kaubakontor.

Ärimaa sihtotstarbega kinnistu suurus on 381 ruutmeetrit ja maja pind on viimase mõõdistusprojekti kohaselt 615 ruutmeetrit. Ärihoone on oksjonil 156 000eurose alghinnaga ja selle allkorruse ruumid on koormatud tähtajatu vara tasuta kasutusse andmisega lepinguga.

Rüütli 51 äriruum on 185ruutmeetrise pindalaga ja on müügis veerand miljoni eurose alghinnaga. Ehitisregistri andmetel on hoone, milles äriruum paikneb, kasutusele võetud 1938. aastal ja korteriomandi koosseisu kuuluvad ruumid on suures osas koormatud tähtajatute kasutuslepingutega.

Samuti Rüütli tänaval asuv 321ruutmeetrine Mohri aidahoone on oksjonil 48 000eurose alghinnaga.

Peale selle on müügis kaks korterit aadressil Kesk 1 ja Kaevu 11 vastavalt 17 000- ja 24 000eurose alghinnaga. Kesk tänava korter on 37ruutmeetrine ja vajab remonti. Kaevu tänava eluruum on 25ruutmeetrine ja selles on eelmisele omanikule kuulunud esemeid, mida müüja ei vii ära.