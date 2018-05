Ryanairi juht: Pärnu on fantastiline salakoht

Kui O’Leary sõnutsi kaalub Ryanair Tallinnas sõlmjaama avada, ei saa nad Pärnusse siinse lennuraja pikkuse ­tõttu lennata. “Aga Pärnu on fantastiline sala­koht. Te peaksite sellest kohast rohkem rääkima, et inimesed saaksid ja tahaksid siia tulla,” leidis ta.

Ettevõtte omanik lubas Ryanairi jätkuvat arengut. “Oleme ainus lennufirma, mis on pühendunud lennupiletite odavamaks muutmisele, samal ajal kui kõik teised lennufirmad üritavad piletihindu tõsta,” kõneles O’Leary.

O’Leary tõi Ryanairi edu põhjuseks peale heade piletihindade tiheda lennu­graafiku. Kui tema sõnutsi kulub ülejäänud firmadel vähemalt tunnike, et lennuk pärast maandumist jälle õhkutõusuks valmis sättida, läheb neil selleks 30–35 minutit. Seega on Ryan­airi lennukitel võimalik teha päevas paar–kolm lendu rohkem kui konkurentidel.