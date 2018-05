Peeter Koppel: Kõik ei pruugi minna ootuspäraselt

Esiteks on õhus on siiani kerget kaubandussõja hõngu. Kuigi senine areng on viidanud pigem sellele, et USA kehtestab ennast, ei tasu unustada, et maailmas, mis on pika aja jooksul arenenud üha vabama kaubanduse suunas, on kaubanduspiirangute määramine tulega mängimine.