Elektroonikatootja Note kasvatas käibe ligemale 30 miljonini

Ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et eksport moodustas 99,2 protsenti Note Pärnu kogukäibest, sealhulgas müüdi pea kogu toodang Euroopa Liitu. Suurimat käivet tegi ettevõte mullu Soomes, kus see kasvas aastavõrdluses 20,3 protsenti ehk 9,2 miljoni euroni. Järgnesid Rootsi 6,3 ja Suurbritannia 5,6 miljoni euroga. Eestis suurenes ettevõtte müügitulu 74,6 protsenti ehk 237 100 euroni.

Note Pärnu OÜ põhitegevusala on elektroonikatootmisteenuse pakkumine. Ettevõtte tootmishooned asuvad Pärnus ühtekokku 4500 ruutmeetril. Note Pärnu on Rootsi EMS-teenuseid (electronic manufacturing services) pakkuva kontserni tütarettevõte ja on suuruselt teine tootmisüksus kontsernis. Note AB on noteeritud Stockholmi börsil.