Kihnu otsib endiselt koolijuhti

“Muutsime tingimusi nii palju, et inimene ise pakub oma palganumbri. Ootame ikkagi kandideerima inimest, kes tahaks olla Kihnus haridusvaldkonna kujundaja ja kellel on võimalus kogukonda panustada täiel määral, sest vallas haridusametnik puudub,” rääkis Saare.

“Ei pea ju Kihnuga ennast eluks ajaks siduma ja see töökoht peakski sobima inimesele, kes on nõus võtma näiteks kolm aastat oma elust, et olla Kihnu kooli direktor. See kõik on võimalik alguses kokku leppida,” lisas vallavanem.