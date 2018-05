Valgekraed jooksevad laste leinalaagrite toetuseks

Heategevusliku ja meelelahutusliku jooksu korraldab JCI Pärnu ja see toimub suvepealinnas kolmandat korda.

„Rada on sama mis mullu, aga püüame seda põnevamaks ja huvitavaks teha, et eelmistel aastatel osalenud võistkonnad ei peaks seda kinnisilmi läbima,” selgitas Laur.

Kahel eelmisel aastal on Rat Race’il osalenud 35 viieliikmelist võistkonda. Laur loodab, et vähemalt niisama palju kontoritöötajaid tuleb sportlikult meelt lahutama ja heategevusse panustama tänavugi.

Leinalaagrid on mõeldud kooliealistele lastele ja noortele, kes viimase kahe aasta jooksul kaotanud pereliikme. Ainuüksi koosolemine eakaaslastega, keda on puudutanud nii traagiline juhtum, loob lapses tunde, et ta ei ole oma mures üksi.