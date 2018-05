Vutilahingud lõppesid pärnumaalastele valusalt

13 mängu järel on Pärnu jalgpalliklubi meeskond 18 punktiga kuuendal kohal ja Vändra Vaprus 16 punktiga seitsmes. Liigat juhib 39 punktiga kindlalt Tallinna Legion, kes on võitnud kõik mängud. Tartu Tammeka U21 on 25 punktiga teine ja Nõmme 24 punktiga kolmas.