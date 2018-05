Pärnu kaalub Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimist

Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja meenutas, et 2005. aastal pääses Pärnu koos Tallinna ja Tartuga kandidaatlinnadest esimese kolme sekka. Tookord valiti Tallinn, mis jättis osa lubadusi täitmata ja korraldas rea tavalisi kultuuriüritusi.

Raudoja hinnangul võib eeltöö nüüdki tühja minna, sest tõenäoliselt langetatakse poliitiline otsus Narva kasuks. “Sisu poolest poleks meil vaja pead murda, sest Pärnus on küllalt rahvusvahelisi festivale, mida finantstoega saaks suuremaks muuta. Ka kultuuriobjektide pärast ei peaks häbenema,” märkis ta.

Raudoja rõhutas, et peale sisu on ülioluline kuvand ja turunduskulud võivad minna üsna suureks. “Kui välja minna, siis kõige vingemalt, mitte poole vinnaga,” lausus ta.

Pärnu linnavalitsuse teatel sõelusid töörühmad välja, mille poolest Pärnu eristub ja mida kultuuripealinna tiitel sellele annaks. Pärnu kandis on elatud juba 11 000 aastat tagasi, siin sündis Eesti Vabariik. Pindalalt üks suuremaid Euroopa linnu suudab pakkuda looduslähedust ja loomingulist õhkkonda, kesklinnast kümnekonna kilomeetri kaugusel võib jõhvikaid korjata.

2024. aastaks on uuendatud Pärnu lennujaam, mis võimaldab Kesk- ja Lääne-Soomest, Rootsist ja mujalt pärit turistidel siia lennata. Paarisaja kilomeetri kaugusel on Riia ja Tallinna lennujaam, mis pakuvad ühendust muude sihtkohtadega.

Linnavalitsuse teatel on Pärnu konverentsiruumid aasta läbi täidetud ja Rail Baltic (mis valmib küll pärast 2024. aastat) võib linna elanike arvu märkimisväärselt kasvatada. Arutelust osavõtnud leidsid, et mida rohkem inimesi Pärnut külastab ja siinse elukeskkonna ja kultuurieluga rahule jääb, seda enam on neis huvi Pärnusse elama jääda.