Siim-Markus Post tänase mängu eel: Hooajaga olen rahul siis, kui kaelas on pronksmedal!

Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseerias on täna neljas mäng. Pärnu Sadamal on selg vastu seina, sest kui nüüd kaotatakse, lõpeb hooaeg meeskonnale neljanda kohaga. Kui õnnestub võita, tuleb otsustav mäng homme Raplas. Viimases matšis üleplatsimehena 27 punkti, 11 lauapalli ja viis resultatiivset söötu kogunud Siim-Markus Post kinnitas Pärnu mängujuhina, et teda huvitab vaid medal.