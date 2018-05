Lähipäevad toovad endaga suvekuumuse

Neljapäeva öösel tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 2–8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 5–11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 18–23, rannikul paiguti 15 kraadi.

Reede öösel on oodata selge või vähese pilvisusega sajuta ilma. Tuul puhub idast kiirusega 7 meetrit sekundis. Sooja on 3–8, rannikul 10 kraadi. Päevaks ennustab ilmateenistus selget või vähese pilvisusega sajuta ilma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17–22, mere ääres 15 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunatuul kiirusega kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 5–10 kraadini, rannikul on jahedam: 13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis. Kraadiklaas näitab 23–28, rannikul 20 kraadi.