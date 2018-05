Juhtkiri: “Pole minu asi, et peksab”

Tänases lehes räägib kaks artiklit lähisuhtevägivallast. Pärnut väisanud justiitsminister Urmas Reinsalu tõdeb intervjuus: “Meie ühine ülesanne on, et süüdlane tajuks, et järgmine vägivaldne tegu läheb talle rohkem maksma, et ühiskond reageerib sellele jõulisemalt.” See on siht, ­mida pole saavutatud just väga levinud “see on teise pere siseasi” mõttemalli ­tõttu. Lapse, naise, vanuri või väga harvadel juhtudel mehe peksmine ei ole tegu, millest vaikida. Helistada ­tuleb politseisse, olge te ­kõrvaltoas, naaberkorteris või üle tänava.