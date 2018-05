40 aastat tagasi

Lenini-nim kolhoosi kartulipanekuplaan oli 120 ha ning eile saadi see täis. Peaagronoom Mart Lõbu ütles, et tänavu oli neil ­õige mitu kartulisorti: “Belorusski ranni”, “Skorospelka”, ­“Priekuli varjane”, “Olev”, “Sulev”, “Jõgeva kollane”, “Villu”, “Ere” ja “Spekula”. Peaagronoom lisas, et edaspidi kavatsevad nad kasvatama hakata 2–3 sorti: tänavu aga katsetavad ja proovivad, millised sordid nende maadele kõige paremini sobivad.