Valus kaotus tõi pisara silma

Südantlõhestav kaotus. Lausa niivõrd, et nii mõnigi kohalik korvpallifänn lahkus Pärnu spordihallist, silmad vees. Sadama-nimeline esindusmeeskond pidi juba teist aastat järjest leppima neljanda kohaga. Aga kui arvestada seda, et hooaja eel rippus Pärnu korvpalli tulevik juuksekarva otsas, oli tulemus rahaliste raskuste ja hiliseks jäänud komplekteerimise kiuste vaat et klubi ajaloo silmapaistvaim.