Port Arturi jõeäärne parkla läheb tasuliseks

1. juunist hakkab Port Arturi jõeäärset parklat haldama Europark ja teenus muutub seal tasuliseks. Kuigi vastavad märgid parkla sissesõitudele paigaldati juba eile, kinnitas Lembit, et parkimistrahve enne tähtaega ei kohaldata.

Lembitu sõnutsi on otsus parkla tasuliseks muuta pikaajalise kaalumise tulemus. “Parkla oli juba pikemat aega ülekoormatud: eirati parkimist korraldavat märgistust, tekitades sellega liiklusohtlikke olukordi ja takistades seal tegutsevate ettevõtete tööd ja parkla hooldamist. Näiteks pargiti pidevalt kinni prügikastid, ukseavad või parkla tagumistesse tsoonidesse sisenemine,” põhjendas Lembit.

Teiseks tõi Lembit esile, et kuna kõnealune parkla täitus autodega juba varastel hommikutundidel, siis näiteks Port Arturi kliendid sinna parkima ei mahtunud. Kolmandaks said määravaks majanduslikud kaalutlused. “Autojuht peab maksma parkimise eest sellepärast, et keegi teine maksab tema kasutatava parkimisplatsi eest maamaksu, pangalaenu ja hoolduskulusid. Maa ei ole tasuta ressurss,” märkis Lembit.