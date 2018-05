Eesti Külaliikumine Kodukant: riik vajab põhjalikku ühistranspordi uuringut

Kodukant on seisukohal, et enne kui riik teeb maal elavate inimeste elukorraldust puudutavaid otsuseid, tuleb koostada põhjalikult reisijate reaalseid ootusi kaardistav uuring, mille põhjal saaksid nii riik, omavalitsused kui ka ettevõtjad teha vajalikke investeeringuid.

Euroopa Liidu ühistranspordikorralduse pikaajaliseks ja kestvaks eesmärgiks on tuua rohkem inimesi autodest bussidesse. Täna pole bussipileti hind see, mis aitaks maapiirkondades elavate inimeste seas sellist muutust esile kutsuda. Seni välja pakutud alternatiivid lahendamaks olukord hajaasustusega piirkondades kasutades IT- või nutirakendusi, ei ole piisavalt efektiivsed, kuna tarvis on mõelda ka eakatele, kelle jaoks säärane tehnoloogia jääks võõraks. Niisiis ei lahendaks see olukorda tervikuna ega suunaks täna maal elavaid peresid lisaautost loobuma.