Eelolev nädal toob paiguti 29 soojakraadi

Esmaspäeval liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast Soome lahe äärde ja selle vahetus läheduses on taevas enamasti selge ja ilm kuiv. Puhub mõõdukas idatuul. Lisandub õige pisut jahedamat õhku. Õhutemperatuur on öösel 6–11, rannikul paiguti 14, päeval 20–25 kraadi, põhjatuulele avatud rannikul on vilum. Pärnusse ennustatakse pilvitut taevast ja 23–25 kraadi sooja.