Piltuudis: kodanik kinkis emale ülekäiguraja

Omavolilisi ülekäiguradasid on Pärnus ennegi maha märgitud. Eelmisel suvel joonistati üks näiteks Esplanaadi ja Vee tänava ristmikule. Tõsi, sellele ei olnud juurde kirjutatud niivõrd südantsoojendavat pühendust.

Siis kommenteeris Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna liikluse peaspetsialist Toomas Tammela, et täiskasvanud saavad ilmselt aru, et tegemist on kellegi joonistusega, kuid sebrale võib astuda või rattaga sõita mõni laps, keda ähvardab oht jääda auto rataste alla.