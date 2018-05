Ohutusala asjatundjad õpivad Tootsis

Päästeameti ennetusosakonna nõuniku Piret Seire sõnul on koolituste eesmärk, et koolinoored oskaksid käituda ohuteadlikult ning oleksid paremini valmis ootamatult ohuolukorda sattudes õigeks käitumiseks. On selleks siis lähtuvalt olukorrast kas märkamine, teavitamine või esmaabi osutamine. “Oluline on, et noor saaks aru, et tema otsusest tegutseda võib sõltuda väga palju, vahel isegi kaaslase elu”, sõnas ennetusosakonna nõunik.