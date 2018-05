Jasmiin Üpraus tuli jetispordi-MMi avaetapil viiendaks

Üpraus kirjutas blogis, et esimese etapiga jääb ta väga rahule. “Nagu esimeste kordadega on, nii möödus ka see nädalavahetus. Tuli ette katsumusi ja eksimusi, millest õppida. Esimene sõit läks natuke stardi nahka, kui jeti alla oli jäänud kilekott, kuid viimaselt kohalt kuuendaks tulla oli põnev ja treeniv. Tänasest (pühapäevasest, M. P.) sõidust oli näha, et kogemusi on veel puudu ja järgmisel nädalal Olbias on juba palju kindlam tunne. Täna tulin stardiringil neljandana, kuid kolmandal ringil, kukkudes kerega süütevõtme otsa, ja jetti uuesti käivitades, pidin sõitu jätkama seitsmendalt kohalt. Sõidu lõpetasin samuti kuuendana. Kokkuvõttes viies koht,” kirjutas ta.