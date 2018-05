90 aastat tagasi

Rikutud pühadele lisaks sünnitas tugev kestev vihm palju kahjusid. Reiu jõel, kus veetõus oli eriti suur, purustasid paisunud veevood paar paisu ja lõhkusid palgiaiad. Pealesuruvad palgid viisid ära Servaki, Reiu mõisa ja Sindi-Lodja sillad, jätkates oma teekonda suurt jõge mööda linna alla, kus nad teise püha hommikuks nahksilla juures peatuma jäid ja kuhjudes teine-teise otsa, ligi ½ kilomeetrilise pikkuse sulu sünnitasid. Arvatakse, et linna silla juures on üle 100 000 palgi. Järsk veetõus on miljonitesse ulatuva kahju sünnitanud.