Võidupüha maratoni mullune võitja jagab soovitusi algajale maratoonarile

Kust Pärnu maratoni kohta kuulsite ja kuidas siia sattusite?

Tavaliselt jooksen aastas paar–kolm maratoni: kindlasti kevadel, varasuvel ja üks jääb sügisesse. Kuna olen viimased viis aastat elanud Tartus, hoian silma peal Eesti jooksukalendril ja sealt mulle võidupüha maraton silma jäigi. Olen kursis, et korraldate iga-aastast kahe silla jooksu. Tuli meeldiva üllatusena, et pakute maratoni just mulle sobival ajal, enne suurt suve.

Miks otsustasite tänavu naasta ja “Maraton Eesti Vabariik 100” starti tulla?

Mullune võit tiivustab ja eks võidu maitse jäänud sellest ajast suhu. Muidugi soovin esikohta kaitsta ja miks mitte proovida rajarekordit ületada. Eelmise aasta soolojooksust mäletan keerulisi tingimusi, esimese rajapoole tugevat vastutuult ja pikalt-pikalt üksi töötamist. Pärnu on tõeliselt ilus väikelinn, eriti suvel, ja naudin võimalust jooksu ja mõnusat jaanipäeva puhkust ühitada.

Olete läbinud arvukalt maratone ja kindlasti oskate neid võrrelda. Mis teeb Pärnu üsna väikese maratoni eriliseks ja miks peaks jooksusõber siia tulema?

Kui õigesti mäletan, on “Maraton EV 100” minu 18. maraton. Esimene kuninglik jooks oli 2010. aastal Londoni maratonil, kus atmosfäär on mõistagi märksa teistsugune: meeletu rahvamass ja melu. Mõelge ise, seal on 40 000 osalejat! Hoolimata sellest meeldivad mulle kodused ja väikesedki jooksud. Mis seal salata, naudin veidi ees olemist ja Pärnu puhul muidugi kaunist loodust. Pärast poole maa läbimist põikab jooks pehmele metsaosale, mis jalgu põrutab vähem ning annab kuumal ja päikeselisel suvepäeval veidi varju. Kodukohas Tartus treeningi sageli just metsas. Muuseas, selliseid metsi nagu Eestis, ei leidu kusagil mujal maailmas. Nii puhas ja kaunis loodus toob argistest toimetustest rahu. Veel on Pärnu rada põnev sel põhjusel, et lõpuosa kulgeb linnas. Saab justkui natuke ekskursiooni moodi. Ja kui soovid, võid pärast kurnavat jooksu end merevees värskendada.

Rosenbrieri viis soovitust Pärnus startivatele algajatele maratoonaritele

1. Mõelge taktikale ja kuulake neid, kel maratonikogemus olemas. Mulle on alati sisendatud, et pool maratoni ei saa läbi 21 kilomeetri, vaid 30ga. Tõepoolest, viimased 12 on meeletult rasked ja nõuavad suurt eneseületust. Seega, kui esimesel poolel tunnete kerget minekut, ärge liiga hoogu sattuge, sest viimased kilomeetrid on otsustavad.

2. Tarbige küllalt vedelikku: kas vett või spordijooki. Suvised tingimused ei ole maratoni läbimiseks ideaalsed ja vedelikupuudus on eriti kiire tulema. Jooge regulaarselt igas teeninduspunktis. Kuid ärge joogiga üle pingutage, sest muidu on kõhus ebameeldiv raskustunne.

3. Mõelge rahulikult läbi eesmärgid ja strateegia. Need, kes tahavad aega joosta, võiksid paika panna kilomeetri läbimise tempo. Ent pigem soovitan maratoni või poolmaratoni, eriti kui see on esimene, lihtsalt nautima minna. Õnneliku ja rõõmsana finišeerimine on saavutus omaette.

4. Enne kui sokid jalga tõmbate, kreemitage villide vältimiseks jalad kergelt ära.