Kalev Vilgats: Rannahooaja eel

Kõverad sildid tuleks sirgeks painutada ja jälgida, et need tõesti otstarvet täidaksid. Puittarindid rannas on küll ilusad, aga meie kliimas peavad äärmiselt vähe vastu. Kas kõik lauad on laudteedel korralikult kinni naelutatud, katkised ja mädanenud välja vahetatud, ohtlikult turritavad naelad kõrvaldatud, et inimesed päkki ei veristaks?