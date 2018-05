Piimapäeval näeb koolilaps supivalguse teekonda

Eesti piimatootmine ja loomakasvatus on väga ajakohane ja piimaandjate tõuaretus kõrgel tasemel. Piimatoodangult lehma kohta ja toodangu kasvult on Eesti Euroopa üks liidritest. Eesti piimakari asub Euroopa Liidus toodangu suuruselt Taani järel teisel kohal. Väga paljud põllumehed on ehitanud moodsad laudad, sööda- ja lüpsisüsteemid, et lehmad, pullid, vasikad ja mullikad end seal hästi tunneksid.