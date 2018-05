Hinnad pidid tõusma, et arstid hüvitist toetaksid

Suur osa kliinikuid liitus haigekassa hambaravihüvitisega selle aasta alguses, kui riik tõstis hinnakirjas teenuste hindu. Ülejõe Hambaravi ­juhataja Aivo Pilisneri sõnutsi neil ­hinnakirjaga probleeme polnud. Probleeme on pigem asutustel, kus teenused kallimad.

Kui mullu oktoobri seisuga said täiskasvanud Pärnus hambaravihüvitist kasutada kaheksas kliinikus, siis nüüdseks on haigekassaga lepingu allkirjastanud 20 teenust osutavat asutust. Kokku on Pärnu maakonnas 37 hammaste ravimise loaga kabinetti või kliinikut.