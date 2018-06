Pärnu lennuvälja projekteerijaks jäi ainupakkumuse tegija

AS Tallinna Lennujaam sõlmis 310 000eurose hankelepingu Skepast & Puhkimiga siinse lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekti koostamiseks.

Arendusprojekti põhieesmärk on optimaalsete kuludega ümber ehitada Pärnu lennuvälja liiklusala ja uuendada kõnealuse projekti mahus mainitud lennuliiklusala rajatisi ja süsteeme selliselt, et need vastaksid kehtestatud nõuetele, peaksid kaua vastu ja ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad.