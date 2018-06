Täna: sõudjad teevad MK-sarja avastardi

Koondise peatreener Matti Killing andis võistluspaigast teada, et enne esimest etappi on kõik mehed täie tervise juures ja ettevalmistus kulges plaanipäraselt.

Kuigi neljapaate on stardis vaid kaheksa, tuleb Killingu hinnangul võistlus tasavägine. “Kohal on pea kõik eelmise MMi finalistid, vaid Leedu on puudu. Kui eelsõidud on läbi, saab juba midagi täpsemalt arvata,” rääkis ta.