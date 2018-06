Järgmine nädal algab hoovihmadega

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4–9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 8–13, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ja sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4–9, rannikul puhanguti 12, põhjarannikul edela- ja läänetuul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 22–27, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4–9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 8–13, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Keskpäeval läheb ilm loodes kuivemaks. Tuul pöördub loodesse ja tugevneb 6–12 meetrini sekundis, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16–21, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.