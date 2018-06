Liiliaristi naisi liidab pühendumus

NKK ringkonnad taasloodi Eestis 1990. aastate alguses ja on moodustatud territoriaalsuse põhimõttel. Pärnumaa ringkonna taasloomisest möödub 5. juunil 25 aastat. Argirütmis kulgeja märkab esinduslikus vormis naiskodukaitsjaid paraadil, väliüritustel suppi jagamas või “Anname au!” sinilillekampaania ajal. Kõrvalseisja ei mõtle, et need erialase baasväljaõppe saanud naised on tublid pereemad ja ettevõtlikud oma põhitöös.