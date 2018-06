Õiguskantsler uurib Audru ringraja müra nõuetelevastavust

Õiguskantsleri poole pöördus Pärnu linna elanik, keda häirib Audru ringraja müra. Ühtlasi selgitas ta, et ringraja detailplaneeringus ette nähtud müratõkked on osaliselt seniajani rajamata. Avaldajale Audru vallast antud selgituste kohaselt pidid müratõkked hiljemalt 2017. aasta lõpuks valmis saama.

Ringraja detailplaneeringus on käsitletud nõudeid müraleviku tõkestamiseks – ette on nähtud nii müravalli, müratõkkeaia kui ka kõrghaljastusriba rajamine. Samuti on detailplaneeringus määratletud planeeringuala kasutamise nõudeid – keelatud on näiteks vormel 1 sõit, täpsustatud on ka ringaja kasutamise kellaajad. Kõik planeeringust tulenevad nõuded on kohustuslikud.