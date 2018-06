Politseikoor Chorus Menticum annab Pärnus kevadkontserdi

“Õnneks on ikka olnud nii, et lapsed-noored ei jäta seiklemist ega uusi maid avastamast. Nad lähevad, kui hoidjad magavad. Just selline mõte peitub pühapäevasele kontserdile nime andnud Juhan Saare luuletuses,” selgitas Paap. “Üksinda avastades on kõik teed valla – see on see aeg, mil mõtetel pole piire.”