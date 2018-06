Pärnumaalased asuvad ulmelist Guinnessi rekordit jahtima

Jooksma tulevad tipp- ja harrastusjooksjad, teiste alade tipud ja väljapaistvad inimesed muudelt elualadelt. Oma osalemise on kinnitanud näiteks maratoonar Leila Luik, kiiruisutaja Saskia Alusalu, kunagine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, sõudmise kahekordne olümpiahõbe ja maailmameister Jüri Jaanson, sõudmise olümpiapronks Allar Raja.

Praegu kehtiv Guinnessi rekord 100 x 10 000 meetri teatejooksus püstitati 2015. aastal USAs Illinoisis ja see on 69:06.52. Hiljuti üritati taas rekordit, kui 24. mail läbis Inglismaa kuninglike õhujõudude meeskond distantsi 64:36.22ga. Seda rekordit pole veel kinnitatud.

Rekordiürituse idee pärineb pärnakalt Henri Kaarmalt. „Sattusin vaatama massiteatejooksude Guinnessi rekordeid ja 100 x 10 000 meetri ehk 100 x 100 x 100 meetri teatejooks tundus Eestile riigi 100. aastapäevaks sobivat nagu valatult. Esimesed jooksjad, kellele sellest rääkisin, olid Laura Maasik ja Roman Fosti, kes mõlemad kinnitasid, et see on väärt mõte. Nüüd tõotab sellest koos EJLiga saada vägevam üritus, kui ma lootagi oskasin,“ rääkis Kaarma.