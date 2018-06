Jüri Lebedev: Kas tõesti algab Pärnus vaikiv ajastu?

Täpselt nii võiks antiikstiilis tõlgendada hiljaaegu linna reetoriks saanud Teet Roosaare selgitust Pärnu Postimehes, kus ta vahendas raehärrade teadet: “Pärnu linn ühines senise Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga. Et vastsetel linnakodanikel oleks mugavam volikogu istungeid külastada, otsustas volikogu hakata korraldama osavaldadesse väljasõiduistungeid. Alustasime Audru osavallast, kus kodanike huvi volikogu töö vastu on kõige suurem.” (PP 24.05)

Nii võõrustaski tavapärase raekoja saali asemel volikogu viimast istungit hoopis looduslikult kaunis kohas Andropoffi villa. Kui keegi otsib maakonnas head puhkamiskohta, on Valgeranna külje all asuv villa selleks tõepoolest sobiv. Vaade, õhk, toit – kõik on suurepärane. Siiski on nende ridade kirjutamise ajal pärnakaile raske tõendada, et nende esindajate-volinike-senaatorite eesmärk ei olnud sugugi puhkama sõita. Minagi tunnen valijate ees piinlikkust. Nende ridade kirjutamise ajal on kalendris juba 4. juuni, kuid volikogu istungi järelvaatamise võimalust internetis ei ole ikka veel. Pole näha volikogu istungist tehtud stenogrammi.