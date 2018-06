Galerii: tublimaid õpilasi õnnitleti teadusteatri saatel

Metsoja märkis, et tänapäeval on teadmiste hulk tohutu ja ligipääs infole lihtsam kui kunagi varem, mille pärast nõuab elu pidevat õppimist ja uue tehnoloogiaga toimetulekut. “Õppimine on elukestev ja mida paremad selles olete, seda vahvam tuleb teie elu,” ütles ta. Samuti rõhutas Metsoja, et just õpitulemuste poolest eeskujuks seatud õpilased saavad olla needki, kes panevad tähele, kuidas suhtutakse noorematesse, nõrgematesse ja nendesse, kellel on muresid toimetulekuga. “Saate kindlasti olla need, kes aitavad meie koole muuta veel paremateks paikadeks, seda ka oma kaaslastele,” kõneles Metsoja.