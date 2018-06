Roman Fosti läheb Eesti meistritiitlit kaitsma

Tiidrek Nurme (TÜASK) on treener Harry Lembergi sõnutsi võtnud eesmärgi võita Eesti meistritiitel. “Kui ilm on hea ja konkurents samuti tugev, võiks eeldada kiiret aega, aga esmane siht on ikkagi meistritiitel. Tiidreku vorm peaks poolmaratoniks olema hea, seda näitas hiljutine 10 kilomeetri jooksu tulemus Euroopa karikavõistlustel,” avaldas Lemberg.