Noored poksilootused saavad Paikusel tuule tiibadese

Kõige suurema elamuse annab kindlasti ürituse korraldamine: kogu protsessi käigus on samal ajal õhus palju pingeid, saab palju nalja ja uusi tutvusi ning kogemuse meelelahutusmaailmas. Võistlustel osalevad pigem noored tõusvad ja profikarjääri alustavad võitlejad, kuid leidub neidki, kes on juba mainekatel fight show’del oskusi näidanud.

8. klassis pidime klassivenna Randel Uiboga koostama loovtöö. Alguses tegime ajaloolist lauamängu, kuid mängu aluse valmides saime natuke naerda ja jõudsime järelduseni, et see ikka ei lähe. Kuna Randel on juba aastaid edukas maadleja ja muude võitluskunstide harrastaja, ise olen samuti tegelnud MMAga ja praegu treenin Pärnu taipoksi klubis noori võitlejaid, kes homsel võistlusel oskusi näitavad, tundus see otsus ainuõige. Esimesel Kuld­Rusikal oli 20 pealtvaatajat ja 6. klassi poisid poksisid. Eelmine aasta tuli 300 pealtvaatajat.