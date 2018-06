Linn ei saa ratastoolis pensionäri võimalikku jaluletõusmist toetada

Jüri on Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna peale hingepõhjani solvunud, kuna seal keelduti talle hädavajaliku põlvesüsti tarvis toetust andmast. Ta jagab lehelugejatega oma muret, kuna see ei pruugi olla ainukordne. Nagu kinnitas sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver: ei olegi.

Sama põlvesüsti asjuski on varem linna sotsiaalosakonda pöördutud. “See on olnud arsti soovitus, mis võib inimest aidata,” sõnas Kaukver. “Aga see on tasuline.”