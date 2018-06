Täna Postimehes ja Pärnu Postimehes ilmunud artikkel rääkis sellest, kuidas Eesti Energia tellis 2016. aasta lõpul Tootsi Suursoo kinnistule proovikaevamise, mille najal saab ettevõtte väita, et on kinnistul juba ehitamist alustanud.

Olgugi, et aukude kaevamine võis töövõtja hinnangul maksta mõni tuhat eurot, võib ehitamise alustamine tagada riigiettevõttele kümned miljonid eurod taastuvenergia toetust aastas. Konkurentide sõnutsi võib selline olukord taastuvenergia turu välja suretada.

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk selgitas pöördumises, et ehitustegevus kinnistul oli igati loogiline asjade käik ning kritiseeris tuuleenergia ettevõtjatest konkurente.

„Konkurentide, kellest kõige sõnakamad on olnud Nelja Energia, vennad Sõnajalad ning Raisneri esindajad, Harry Raudvere ja Raigo Sõlg, vastuseis Tootsi projektile tekkis esmakordselt 2016. aastal,“ selgitas Kuusk. „Siis sai neile selgeks, et Eesti Energia poolt Tootsi ammendunud turbamaardlasse rajatav tuulepark alandab taastuvenergia toetusmäära, mida tuuleenergiale tarbijatelt kogutava raha eest makstakse.“

Kuusk selgitas, et konkurendid on asunud arendust seetõttu takistama ning tema väitel on sellesse kaastatud meedia.

„Koomiliselt ja silmakirjalikult on käitunud vennad Sõnajalad, kes on esialgu nõudnud Tootsi tuulepargi aluse maa enampakkumisele panemist, pärast maa enampakkumisele panemist enampakkumise kohtus vaidlustanud ning samal ajal esitanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse saada Tootsi tuulepargi rajamiseks endale otsustuskorras eksklusiivne õigus.“

Samuti viitas Kuusk, et vendadel on Aidus rajamisel tuulepark, mis on võimsuselt võrreldav Tootsi tuulepargiga. „Kui eile saime Postimehest lugeda vandenõuteooriat, et elektrituruseaduses tehti muudatusi Eesti Energia kasuks – kuigi tegelikkuses tulenesid kõnealused muudatused Euroopa Komisjoni riigiabi loast - siis kahjuks jättis ajakirjandus uurimata, mida tähendavad Riigikogus vastuvõetud muudatusettepanekud Sõnajalgade Aidu tuulepargile – nimelt on vennad pingutanud, et nende Aidu tuulepark mahuks samuti kehtiva toetusskeemi alla.“

Kuusk rõhutas, et kui Eesti Energial peaks õnnestuma viia lõpule Tootsi tuulepargi rajamine, siis see tähendaks automaatselt Sõnajalgade tuulepargile väiksemat taastuvenergia toetust.

Eesti Energial jagus kriitikat teistelegi ettevõtjatele.

„Suurema kärata käib praegu tuulepargi rajamine ka Ida-Virumaal Purtses, kus arendajaks on Tartu Hoiu-laenuühistu, mille eestvedajaks on Harry Raudvere, kes samuti sageli meedias vandenõuteoreetiliste sõnavõttudega esineb,“ kritiseeris Kuusk.

„Ta väidab näiteks, et Eesti Energia suunab muuhulgas ka kaitseministeeriumi tegevust. Tänasest Postimehe loost saame lugeda, et Raudvere partner Raigo Sõlg arvab, et tegelikult suunab Eesti Energia ka sõltumatu põhivõrguettevõtte Eleringi tegevust. Terve mõistusega ja kriitilise mõtlemisega inimesed saavad aru, et selliseid väiteid ei ole tarvis isegi kommenteerida.“

Kuusk selgitas, et Eesti Energia toetab uut elektrituruseaduse muudatust, mille eile riigikogu vastu võttis. „Kuid senimaani tegutseme kõigile turuosalistele võrdselt kehtivate mängureeglite järgi. Loodame, et ka ajakirjandus suudab teha uurivat tööd ja ei neela alla kõiki konkse, mis neile ette visatakse.“

Eilne Postimees kirjutas, et tulevikus paneb Eesti tuuleenergia turu paika toetuste maksmise piir tootmismahule kuni 600 GWh aastas. Tootsi tuulepargi planeeritav 150 MW võimsust ehk toodanguna ligi 450 GWh aastas moodustab kolmveerandi kogu turu mahust.

Tänane Postimehe ja Pärnu Postimehe artikkel tõi samuti välja, et lõviosa Eesti taastuvenergia tootmisest langeb nii Tootsi tuulepargi arenduse kui Nelja Energia ostuga Eesti Energia kätte, mille alusel saadakse lõviosa toetusestki.

Kuusk vaidles sellele väitele vastu. „2017. aastal toodeti Eestis sõltumatu süsteemihalduri Eleringi andmetel 1620 GWh taastuvelektrit. Tootsi tuulepargi prognoositav aastane toodang on üle 300 GWh ehk vaid viiendik möödunud aastasest Eesti taastuvenergia toodangust.“