Juhtkiri: Hea nõu kallis

Nörritab majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni haldusalas tegutseva maanteeameti paindumatus. Miks nad pealinnas arvavad, et teavad kõige paremini, mis Pärnumaa inimestele on hea? Miks surutakse maha kohalikku isemõtlemist ja -otsustamist. Kas sellise käitumismalli juurutaja on Keskerakond, mis aina tsentraliseeriks ja koondaks otsuste langetamise Tallinna?