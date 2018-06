Kui paljudes jooksudes puhus liiga vali taganttuul, mille tulemused pole edetabelikõlblikud, siis Kivikase jooksus oli see täpselt kaks meetrit sekundis, seega tulemus oli määrustepärane.

Ürituse korraldaja ja Altiuse treener Romet Mihkels rõõmustas, et täpselt paras tuul puhus just tema õpilase Kivikase jooksus.

U18 tiitlivõistlused toimuvad 5.–8. juulini Ungaris. “Pärnumaalastest on norm veel täidetud Emely Karhul kõrgushüppes. Aga siin on aega veel teistelgi normi täita: 25. juuni on viimane tähtaeg, siis läheb lukku,” rääkis Mihkels.